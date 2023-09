Italia | ora si fa sul serio! Spalletti stravolge tutto e riparte dai tre dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023) Torna in campo l’, impegnata nelle qualificazioni per i prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania., all’esordio sulla panchina azzurra, se la vedrà a Skopje contro la Macedonia del Nord. Tre i giocatorisu cui ripartirà il nuovo CT. LA PROBABILE FORMAZIONE – Ancora qualche ora e la nuovatargata Lucianofarà il suo debutto assoluto contro la Macedonia del Nord, la stessa che allo stadio Renzo Barbera di Palermo rovinò i piani Mondiale alla squadra allenata da Roberto Mancini, fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva. Problema all’adduttore per Federico Chiesa, che non partirà per la trasferta di Skopje. Si ferma anche Lorenzo Pellegrini per un risentimento muscolare. Lucianopartirà con Zaccagni dal 1? nel ...