(Di sabato 9 settembre 2023) L’affronterà l’neidi finale deglidimaschile. L’appuntamento è per martedì 12 settembre (ore 21.00) al PalaFlorio di Bari. La nostra Nazionale scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dopo aver surclassato la Macedonia del Nord per 3-0 e andrà a caccia della qualificazione alle semifinali di Roma, dove potrebbe trovarsi di fronte la Francia. I Campioni del Mondo e d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia una partita particolarmente complicata. Gli azzurri se la dovranno vedere con i tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz, che hanno battuto la Germania al tie-break dopo essersi fatti rimontare da 2-0. Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per avere la meglio, ma non dovranno ...

... in. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita- Germania degli Europei maschili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...... 12 settembre, per fronteggiare la vincente del match trae Germania. Dopo la tappa di World ... Stasera l'ha dominato, ma il campionato è lungo e ci saranno da vedere bellissime partite, ...Un match dominato dagli azzurri, campioni in carica, che conquistano cosi' i quarti dove affronteranno, sempre a Bari, il 12 settembre, la vincente della sfida trae Germania in programma ...

Italia-Olanda, quarti Europei volley 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming OA Sport

Sarà l'Olanda l'avversaria degli Azzurri nei quarti di finale degli Europei maschili. La squadra di Roberto Piazza ha battuto dopo oltre 2 ore di partita la Germania per 3-2 (25-20 25-23 22-25 18-25 1 ...Gli azzurri passeggiano con la Macedonia del Nord, battuta 3-0, gli orange superano la Germania al tie break. Si gioca martedì alle 21 a Bari ...