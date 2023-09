Italia-Namibia oggi | Mondiali rugby 2023 | dove vederla in diretta

Tutto pronto per, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in ...La diretta testuale live di, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in ...Inizia il conto alla rovescia per- Uruguay , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in ... Dopo aver affrontato all'esordio la, gli azzurri di Kieran ...

Italia-Namibia di rugby oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l'orario della partita Sport Fanpage

Mondiali di Rugby 2023: l'Italia esordirà contro la Namibia sabato 9 settembre all'ora di pranzo a Saint-Etienne, diretta Rai 2 a partire dalle 12.45.Appuntamento da non perdere. Oggi, sabato 9 settembre, l'Italia farà il suo esordio nella Coppa del Mondo 2023 di rugby e affronterà la Namibia nel primo incontro del girone A di cui fa parte insieme ...