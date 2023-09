Italia-Namibia oggi in tv | Mondiali rugby 2023 | orario | programma in chiaro | streaming | formazioni

(Di sabato 9 settembre 2023), sabato 9 settembre, alle ore 13.00, nel secondo incontro della Coppa del Mondodi, l’giocherà contro laallo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne. Si tratta del match valido per il primo turno della Pool A. LA DIRETTA LIVE DIDEIDIALLE 13.00 La diretta tv del matchdisarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la direttadella partita sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport., il XV per ...

La diretta testuale live di Italia-Namibia, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in campo. Dopo aver affrontato all'esordio la Nuova Zelanda, gli azzurri di Kieran Crowley affrontano la Namibia. L'esordio della formazione azzurra, inserita nel girone di Francia e Nuova Zelanda, oltre a Namibia ed Uruguay.

Nel 2019 L’Italia, pur non sciorinando la sua miglior prestazione, si impose 47-22 segnando sette mete rispetto alle tre della Namibia. Ancora una volta l’avventura iridata riparte dal match con la ...SAINT-ÈTIENNE Ecco, qui nello stadio “Calderone” di Saint-Ètienne nessun italiano che ama il rugby avrebbe voluto tornare, invece gli organizzatori francesi con una ...