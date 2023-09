Italia | Luciano Spalletti e la statistica in comune con Antonio Conte

Ci siamo. E' iniziata l'era Spalletti con la Nazionale italiana di calcio. L'ex allenatore del Napoli sarà la 36ª guida tecnica dell'(incluse la Commissione tecnica FIGC e quella di Lega); e solo il secondo tecnico nelle ultime 50 stagioni ad avere vinto lo Scudetto e ad aver preso il timone della Nazionale nello stesso anno,...È la serata della sfida tra Macedonia del Nord e, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Gli Azzurri, per la prima volta guidati daSpalletti, sono in campo a Skopje per una sfida delicatissima che può aprire le porte a ...In attesa della sua primaassoluta,Spalletti può concedersi un mezzo sorriso, visto il pareggio tra Inghilterra e Ucraina , prime forze del Gruppo C. Nelle altre gare del pomeriggio, il Belgio supera di misura ...

Macedonia-Italia: ecco la prima formazione di Luciano Spalletti Viola News

Ci siamo. E' iniziata l'era Spalletti con la Nazionale italiana di calcio. L'ex allenatore del Napoli sarà la 36ª guida tecnica dell'Italia (incluse la Commissione tecnica FIGC e quella di Lega); e so ...15' - ANCORA ITALIA! Calcio d'angolo per gli azzurri e colpo di testa di Cristante che sfiora il gol. Portiere battuto ma il pallone finisce fuori. 14' - CHE OCCASIONE ...