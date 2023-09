Italia | l’era Spalletti inizia con un pareggio | solo 1-1 contro la Macedonia del Nord

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) E’ta con unLucianosulla panchina della Nazionalena. La prestazione non è ancora entusiasmante, ma l’ex Napoli avrà modo di lavorare nei prossimi mesi e perfezionare gli schemi. La classifica del girone per le qualificazioni ai prossimi Europei è ancora aperta: il distacco dal secondo posto occupato dall’Ucraina è di tre punti e con una partita da recuperare per gli azzurri. Martedì la sfida decisiva propriol’Ucraina. L’ha affrontato ladelcon la consapevolezza di giocarsi tanto.si schiera per la prima volta con Mancini e Bastoni come coppia centrale, a centrocampo Cristante, Barella e Tonali, poi il tridente formato da Politano, ...