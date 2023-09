Italia | la situazione nel gruppo C | cosa serve agli azzurri per qualificarsi a Euro 2024 | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 settembre 2023) 2023-09-09 23:27:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il pareggio di questa sera tra Macedonia del Nord emette fretta alla nazionale del nuovo ct Luciano Spalletti, che dopo il suo primo match alla guida deglisi trova già a dover affrontare un momento cruciale per il futuro dell’. La Nazionale affronterà l’Ucraina martedì sera a San Siro, con l’obbligo di vincere per poter puntare al passaggio del turno di qualificazione perDEL GIRONE – NelC guida l’Inghilterra con 13 punti in 5 partite, dopo il pareggio di oggi contro l’Ucraina. Ucraina che si trova ora seconda a 7 punti in 4 partite, mentre l’è ferma a 4 punti in 3 partite. Segue la ...