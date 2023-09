Italia | in Macedonia per riscattarsi | Spalletti adesso cerca risposte

(Di sabato 9 settembre 2023) L’riparte dalladel Nord per riscattare gli ultimi deludenti risultati: inizia il nuovo corsoCome scrive la Gazzetta dello Sport, ora l’va indiindel Nord, contro quella stessa squadra che fece venire gli incubi per il Mondiale 2022. Da qui parte il nuovo ciclo di, che riparte da capitan Immobile enuovi giovani leader, oltre alle idee e soprattutto i gol. Anche se l’importante è iniziare con i tre punti.

Probabili formazionidel Nord -, le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti per il suo esordio con gli azzurri Questa sera a Skopje, la nuovadi Luciano Spalletti affronterà ladel Nord ...Nonostante la pesante assenza di Federico Chiesa, che ieri ha lasciato il ritiro dopo un infortunio patito durante la rifinitura, l'dovrebbe sfatare il tabùdel Nord, ripartendo con ...... partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria,del Nord ed Israele. La ...

Oggi sabato 9 settembre (ore 18.00) si gioca Italia-Macedonia del Nord, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L'appuntamento è al PalaFlorio di Bari, dove la nostra Nazionale partirà ...C'è tanto Napoli stasera. Di ieri e di oggi. Da una parte e dall'altra della gara di qualificazione ad Euro 2024 tra Macedonia del Nord ed Italia, ed anche in panchina. Non ...