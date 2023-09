Italia | i numeri di maglia questa sera | la 10 a Raspadori

(Di sabato 9 settembre 2023)la Nazionale guidata dal nuovo ct Spalletti scenderà in campo contro la Macedonia del Nord. La partita è valida per le qualificazioni agli Euro24, girone in cui l’si trova in terza posizione con gli stessi punti dei macedoni, che però vantano una partita in più. Di seguito la lista deididegli azzurri: Nicolò Barella: 18 Alessandro Bastoni: 23 Cristiano Biraghi: 4 Bryan Cristante: 16 Matteo Darmian: 13 Giovanni Di Lorenzo: 2 Gianluigi Donnarumma: 1 Davide Frattesi: 19 Wilfried Gnonto: 11 Ciro Immobile: 17 Manuel Locatelli: 5 Gianluca Mancini: 14 Alex Meret: 21 Matteo Politano: 7 Giacomo: 10 Mateo Retegui: 9 Alessio Romagnoli: 6 Giorgio Scalvini: 15 Sandro Tonali: 8 Guglielmo Vicario: 12 Mattia Zaccagni: 20 Nicolò Zaniolo: 22 SportFace.

Nazionale, ecco i numeri dell'Italia di Spalletti: la 10 a Raspadori Fantacalcio ®

Cambiano anche i numeri in casa Italia: Raspadori sceglie la prestigiosa numero 10, Immobile conferma l'ormai suo 17