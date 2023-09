Italia | Dimarco | 'Dopo il gol di Immobile abbiamo smesso di giocare'

Gioca coperto ma rischia poco, strappa un pari alla fine meritatoDonnarumma 5: soffia sul ... trova qualche bel filtrante ma si fa trovare impreparato in un'occasione5 : in un paio di ...L'non si spaventa e torna ad attaccare sull'altro fronte, sfiorando il vantaggio prima con ... poi ancora con Cristante che, su altro corner di, devia al volo di destro trovando la ...Spalletti mette in campo energie fresche con Biraghi per. e Gnonto per Zaccagni, ma l'non riesce a sfondare. Ora c'è la necessità dei tre punti contro l'Ucraina a Milano.

Pagelle Macedonia-Italia: trattore Dimarco, Cristante timido (5), Barella ragiona (6,5) Corriere della Sera

(Adnkronos) – L’Italia pareggia per 1-1 in casa della Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che segna l’esordio del ct Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.Mi trovo bene in campo, dipende dalle situazioni di gioco. Quando sei in controllo della partita e prendi gol sull'unico tiro in porta un po' ti scende tutto ma siamo l'Italia e dobbiamo reagire dalla ...