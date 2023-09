Italia | Di Lorenzo | «Sono contento di aver ritrovato Spalletti»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Di, terzino dell’, prima del calcio d’inizio della partita degli Azzurri contro la Macedonia del Nord Giovanni Diha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita Macedonia del Nord-. Di seguito le sue parole. PREPARAZIONE – «Abbiamo lavorato questi giorni tanto per cercare di capire subito cosa vuole. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Siamo contenti di questi giorni di lavoro e adesso dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo provato».– «ha toccato tasti importanti in questi giorni. Appartenenza, voglia di vestire questa maglia, questo è alla base di tutto. Stasera sarà difficile, ma dobbiamo partire da questi valori e poi mettere ...

Stasera si vedrà un Diversione Napoli 'E' sempre difficile ripetere ciò che uno fa nel club, ma attraverso i compagni possiamo tutti fare bene. Siamo una squadra di qualità e ci toglieremo ...... Giovanni Di, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro la Macedonia: " Abbiamo ... Cercheremo di fare il massimo per l'(4 - 3 - 3) : Donnarumma; Di, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Vicario, Meret, Biraghi, Locatelli, Romagnoli, ...

Italia, Di Lorenzo: "Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Contento per Spalletti" GianlucaDiMarzio.com

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Luciano Spalletti vara la sua prima Italia. Contro la Macedonia del Nord, come confermato dalle formazioni ufficiali fornite dalla Uefa, si parte con un 4-3-3 che vede in av ...L’Italia va oltre il 10 in medaglie ai mondiali juniores di nuoto che si sono chiusi oggi a Netanya, in Israele: con le cinque dell’ultima sessione, l’argento di Ballarati ...