Italia | conferme su tre dell’Inter dalla formazione di Spalletti – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023) Questa sera a Skopje, la primadel nuovo Commissario Tecnico Lucianodebutterà contro la Macedonia del Nord. Come riporta il Corriere dello Sport, arrivanosu tre giocatoriprobabile. TRE TITOLARI – Arrivanosu tre dei giocatoriconvocati nell’da Luciano. Per la sfida contro la Macedonia del Nord, infatti, dovrebbero partire titolari Federico Dimarco a sinistra, Alessandro Bastoni al centro della difesa e Nicolò Barella in mezzo al campo. PROBABILE UNDICI – Questa la probabiledi Lucianoper Macedonia del Nord-: (4-3-3) Donnarumma; Dimarco, Bastoni, ...