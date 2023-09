Italia | ancora incubo Macedonia del Nord | ora per Euro 2024 si fa delicata | obbligatorio battere l’Ucraina

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) Disastroa Skopje e ora per la qualificazione diretta aglipeisi fa davvero dura, visto che gli azzurri, con una partita in meno rispetto al, pagano tre punti di ritardo e sarà dunque decisiva martedì a San Siro, mentre sono ben nove i punti da recuperare all’Inghilterra, in questo caso però con due partite in meno. E’ dunque una situazione complessa, ma che ci vede arrancare a livello visivo anche per le partite da recuperare rispetto alle rivali, tra le quali comunque c’è anche la stessadel, come noi a quota quattro punti con una partita in più. I ragazzi di Spalletti, pertanto, sono costretti a vincere assolutamente conmartedì per agganciare i nostri rivali e con una partita più giocare con un po’ più di serenità ...