(Di sabato 9 settembre 2023) MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Il Mondiale dell'termina con un'altra sconfitta, stavolta per mano della Slovenia (85-89), e gli azzurrino Manila chiudendo all'ottavo posto. Ma quella della “Mall of Asia” è stata una partita comunque importante perchè era l'ultima in carriera di Gigi: il capitano della Nazionale lascia dall'alto di 203 presenze e 1766 punti in azzurro (decimo di sempre),dimenticare le 320 apparizioni nelle selezioni giovanili, collezionate dal 2001.è uscito dal campo a 3'36” dalla sirena, omaggiato dalla standing ovation da parte non solo dei compagni di squadra e dello staff azzurro, ma anche degli avversari e dei quasi 11.000 spettatori dell'impianto filippino. “Questa è stata una delle estati più belle della mia vita – si congeda ...

A meno di 48 ore dalla pesante sconfitta per mano di Team USA, l'torna in campo ma viene sconfitta dalla Lettonia nella prima delle due gare di ...per contendersi la settima epiazza. ...Dal Trentino, anche quest'anno sede del training camp di, partirà la strada verso l'... la squadra si trasferirà a Trento per partecipare all'edizione della Trentino Basket Cup, che ...A meno di 48 ore dalla pesante sconfitta per mano di Team USA, l'torna in campo ma viene sconfitta dalla Lettonia nella prima delle due gare di ...per contendersi la settima epiazza. ...

Italbasket ottava ai Mondiali, Datome saluta "senza rimpianti ... Italpress

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Il Mondiale dell’Italbasket termina con un’altra sconfitta, stavolta per mano della Slovenia ...Così Gigi Datome, capitano dell’Italbasket, al termine della sua ultima partita con la Nazionale, sconfitta dalla Slovenia nelal sfida valida per il settimo posto nel Mondiale. Datome chiude il suo ...