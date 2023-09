Irlanda-Olanda Campionato europeo | 10-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Problemi in difesa per Koeman

... Una sterminata domenica di Alain Parroni (Italia; Germania,) PREMIO ORIZZONTI PER LA ... Mongolia,Portogallo,, Germania, Qatar) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Enrico ...... UNA STERMINATA DOMENICA di Alain Parroni (Italia; Germania,) PREMIO ORIZZONTI PER LA ... Mongolia,Portogallo,, Germania, Qatar) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI: . A disposizione:: . A disposizione: Reti: La presentazione del match QUI- Kenny schiererà i suoi con il ...

Dopo il 3-0 inflitto alla Grecia, gli oranje cercano di confermarsi per restare alle spalle della Francia, conquistare la qualificazione e spazzare via tutti i malumori ...Gakpo e compagni con la giusta concentrazione possono riuscire senza dubbio a mettere in difficoltà la difesa della Nazionale allenata da Stephen Kenny. Il segno 2 è in lavagna a 1.65 mentre la doppia ...