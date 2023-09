Inzaghi convince Deschamps | anche con la Francia Thuram punta

(Di sabato 9 settembre 2023)ha convinto. Il suo impiego dinelle prime partite dell’Inter è stato notatodal ct della, che ha deciso di schierare il giocatore come. Al contrario di quanto fatto nelle precedenti uscite. PERCORSO DI CAMBIAMENTO –è un giocatore in evoluzione. E il suo passaggio all’Inter ha fatto da detonatore a questo percorso di cambiamento. Rendendolo non solo manifesto, ma abbracciatodalle persone attorno a lui. Con un esempio chiaro che viene dalla sua ultima partita con la nazionale francese. NUOVO RUOLO – Nella sfida con l’Irlandaè entrato in campo al posto di Giroud. Elo ha chiamato a coprire lo stesso ruolo del nove del ...

... quando la squadra di Simoneè arrivato fino in finale di Champions League, giocandosela ... Napoli su Scalvini Il Napoli potrebbe fare ancora qualcosa in difesa visto che Natan nondel ...L'Inter vince e: la squadra di Simoneconquista la terza vittoria su tre in queste prime uscite in serie A travolgendo una malcapitata Fiorentina, incapace di opporre qualsiasi forma di resistenza ......poi ne servirebbero più di 5 senza dimenticare che Simone, per lo stesso motivo, fu crocifisso a Udine (provvide alle due sostituzioni degli ammoniti e perse la sfida). Piuttosto non...

Ventola: “Inter, mi piace la continuità di Inzaghi. Non mi convince Dumfries perché…” fcinter1908

Dimarco al lavoro con mister Luciano Spalletti può soltanto che migliorare. Il laterale dell'Inter può ancora crescere anche in Nazionale ...I colleghi di Marca hanno realizzato una lunga intervista con Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, che ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista su diversi temi ...