Inter | una settimana al derby | Inzaghi ha un dubbio in difesa | i rendimenti di Acerbi e de Vrij contro il Milan

Abbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite e dimostrando che l', oggi, è ancorasquadra competitiva". Lo ha detto il vice presidente dell', Javier Zanetti in un'...strategia attuata anche da altre società in Italia come, Juve, Milan e Napoli ma già largamente praticata nel resto d'Europa. In primis in Inghilterra. Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e ...Il francese è rimasto alla Juve, l'exha scelto la Roma. Paul Pogba (LaPresse) - ... Quindi perché no, potrebbe essere luidelle future stelle del campionato. Però dovrà dimostrare nuovamente ...

Inter and Pirelli, same VALUE: episodio 2 Inter - News Ufficiali

Conto alla rovescia. Manca ancora una settimana a Inter-Milan ma, nonostante la sosta per le nazionali, si respira già aria di derby. I nerazzurri sperano di continuare la serie positiva di questo 202 ...Nel corso della sua intervista concessa a Marca, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche della cessione estiva di Marcelo Brozovic, volato in Arabia ...