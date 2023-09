Inter | Thuram rimpianto dal PSG

, Lautaro certezza, Frattesi e Klaassen speranze L'ripartirà dalla certezza Lautaro Martinez , cinque reti in tre partite, e dalle buonissime speranze regalate da Marcus, capace di ...Commenta per primo È già capitato altre volte, nel tempo l'ha dimostrato che alcuni obiettivi di mercato rimangono tali anche diverse sessioni dopo. È stato così pere per Pavard, ma la questione potrebbe ripetersi anche con Thiago Djalo, ...Ma non so se la porterà Barella o Frattesi stesso, oo Lautaro. So che in un modo o nell'altro non è bello vederli partire e arrivare, ma mi fido dell'. Pur vendendo i più forti sono ...

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull’Inter di ...Il francese è in forma: ha segnato in campionato e con la Francia. Ora si candida per giocare il derby da titolare ...