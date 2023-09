Inter | soffiato un giovane alla Juve

... Marcelo Brozovic, che a malincuore ha lasciato l'. Il croato, ma non solo, nel club sono ... Colpi di rilievo anche all'Al - Ahli, che haGabri Veiga al Napoli per circa 45 milioni di euro.Ancora due settimane e poi sarà derby di Milano. Milan earrivano da prime della classe, come non era mai accaduto nella storia, sebbene siamo solo ...in estate da Marotta dopo essere ...Infine Thuram ,dall'ai cugini nel mese di giugno , dopo lo svincolo dal Borussia Monchengladbach. E' un derby che non è mai stato così ad alta quota, ma neanche così... francese.

Per il 2024 l'Inter avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Southampton, gli azzurri sono sul terzino del Milan ...Blog Calciomercato.com: Alla fine del calciomercato manca ormai poco con le ultime ore che come da tradizione saranno frenetiche soprattutto per i club di seconda e terza fascia che ...