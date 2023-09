Inter-Milan | la sosta Nazionali aumenta la voglia di derby | scatta il countdown!

... uno snodo importante per definire quello che sarà il suo ruolo nelche verrà. Da comprimario ...per parlare di decisioni future ma un primo segnale può arrivare già dalla sfida contro l'. ...Mike Maignan e Theo Hernandez non si sono allenati con la Francia e in casascatta l'allarme in vista del derby che vede già in dubbio Oliver Giroud , uscito malconcio ...contro l'. A ...Commenta per primo Dopo la prima sosta della Serie A, il derby di Milano è pronto a prendersi la scena in campo e sugli spalti. I biglietti per la stracittadina milanese di sabato prossimo - calcio d'...

Paparesta non ha dubbi: «Ecco chi dovrebbe arbitrare Inter Milan!» Milan News 24

I due rossoneri hanno saltato la seduta di gruppo con i Bleus, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare lo staff sanitario della nazionale ...lo svizzero ha già debuttato in Serie A con la maglia rossonera, regalando sprazzi di classe e assoluta disciplina tattica. Nel corso dei primi scorci di partita regalatogli da Pioli, l’ex Basilea è ...