Inter-Milan | il derby s’avvicina | chi giocherà come jolly?

(Di sabato 9 settembre 2023) Il mese di settembre procede spedito senza troppo intoppi, dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto dei migliori club è mutato drasticamente, con l’obiettivo raggiunto dell’assetto definitivo. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei tifosi, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per i match della Serie A 2023/2024. Uno dei match più attesi è iltra, sotto l’algida guida dei mister Simone Inzaghi e Stefano Pioli che sceglieranno ida adoperare. Tale tête-à-tête avrà luogo, sabato 16 settembre, alle 18:00. Ma chi potrebbe entrare in campo a partita iniziata? Scopriamolo insieme., chi sono idel? Gli allenatori ...

Dal ritiro della nazionale austriaca, il giocatore ha parlato proprio di, ribadendo la sua volontà di fare la differenza, spostando anche l'attenzione sul match di Champions League col ...PAROLE - "Vedo ilmolto forte, vedo l'favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l', anche ...L'ex calciatore dell', Radja Nainggolan, ha parlato dei nerazzurri in una intervista da controcalcio su Youtube. Ecco le sue parole: 'Vedo ilmolto forte, vedo l'favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l', anche la Juventus gioca bene. La Lazio ha perso la prima immeritatamente, ...

Inter-Milan già sold out: si va verso un incasso al top per la stracittadina Calcio e Finanza

Un'Inter sempre più in crescita: sui social, sul campo, dal punto di vista economico e con segni di continuo miglioramento ...Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Austria, Marko Arnautovic ha parlato così relativamente al derby contro al Milan ed ai suoi obiettivi con la maglia dell’Inter. SUL DERBY CONTRO IL MIL ...