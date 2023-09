Inter-Milan | da Frattesi a Chukwueze | un tesoro in panchina

(Di sabato 9 settembre 2023) L'edizione online de La Gazzetta dello Sport parla di. Per Inzaghi e Stefano Pioli sono tantissime le alternative dalla

...intercorse con il Besiktas e il Santos ed i sondaggi che non hanno avuto seguito l', Pereyra ... prima del licenziamento di Maldini in qualità di Direttore dell'area tecnica del, l'...... rimase imbattuto per più di 9 partite, dal 25 ottobre del 1925 (Juventus -6 - 0, 4ª ... ma il portiere titolare, Carlo Ceresoli, dell'Ambrosiana -, durante la preparazione sul campo ...... Scamacca e Bakker e consolidato un attivo complessivo di 87 milioni, senza dimenticare l'arrivo daldi De Ketelaere chiamato al riscatto dopo la scorsa stagione.(Voto 7; Acquisti 63,3 ...

Dall’Inter al Milan, il derby porta un colpo nerazzurro a Pioli CalcioMercato.it

Pedullà nel corso di un suo intervento su Sportitalia ha parlato dei meriti di Inter e Milan per quanto visto in queste prime tre giornate di campionato. PRIMA DEL DERBY – Alfredo Pedullà ha parlato ...I tifosi del Milan rimarranno di stucco dopo le dichiarazioni di Leonardo circa la sua esperienza al Milan e la conclusione della stessa ...