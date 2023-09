Inter-Milan | Arnautovic | “La squadra è pronta al derby Vogliamo vincere”

Già nota l'assenza indi Tomori, squalificato. Tra gli altri ko: trauma distorsivo alla caviglia per Skorupski, gli esami di Pogba hanno escluso lesioni muscolari, ma c'è un lieve ...Marko Arnautovic, attaccante del, lancia la sfida all'in vista del derby alla ripresa: le dichiarazioni Marko Arnautovic, attaccante dell', ha così parlato in vista del derby ai microfoni di Krone. LE PAROLE - "Tutta ...si giocheranno infatti il primato in solitaria, chi dovesse vincere darebbe già un segnale piuttosto forte al campionato. Per entrambi i tecnici, per ora, ovviamente ranghi ridotti ...

Inter-Milan già sold out: si va verso un incasso al top per la stracittadina Calcio e Finanza

Dopo aver svelato i rating di Napoli, Inter, Milan, Juventus e Roma di EA Sports FC 24, Electronic Arts ci mostra alcuni dei nuovi stadi che faranno da sfondo alle partite della Carriera e alle sfide ...I due rossoneri hanno saltato la seduta di gruppo con i Bleus, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare lo staff sanitario della nazionale ...