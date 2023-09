Inter Miami vs Sporting Kansas City – probabili formazioni

(Di sabato 9 settembre 2023) Due squadre attualmente fuori dal quadro dei playoff MLS si affronteranno per tre punti fondamentali in classifica:si incontreranno per la prima volta domenica 10 settembre al DRV PNK Stadium. Isono a otto punti dalla linea dei playoff nella Eastern Conference dopo la vittoria per 3-1 sul Los Angeles FC, mentre i KC sono tornati a battere la squadra prima classificata della West, il St. Louisper 2-1, e ora sono a soli due punti da Dallas per un posto nella postseason. Il calcio di inizio divsè previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita...

Il centrocampista, pagato dal Chelsea 130 milioni, era caduto per terra dopo le finte ubriacanti del fuoriclasse dell'. Guarda il ...1 Tornato al gol con la maglia dell'Argentina , Lionel Messi ha parlato a CentreGoals di uno dei suoi pupilli. 'Il Cuti Romero è il miglior difensore del mondo', ha detto il giocatore dell'Finora, Leo sembra abbastanza convinto: quando è arrivato all', disse che "quella in Qatar è stata la mia ultima partecipazione ad un Mondiale, l'ho dichiarato diverse volte. La Coppa del ...

Inter Miami - Sporting KC: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 09/09/2023 Calcio d'Angolo

Leo Messi ha segnato il gol decisivo nella vittoria dell’Argentina sull’Ecuador, prima partita di qualificazione al prossimo Mondiale. In porta Hernan Galindez, «avversario» di infanzia ...La modella di origini italiane Claudia Romani non dimentica mai il suo Milan ed il cuore rossonero. Su Instagram posa mettendo in mostra un fisico mozzafiato e afferma: “Esiste solo un’Inter, l’Inter ...