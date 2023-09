Inter | l' anemia di Sanchez non preoccupa | concordati un trattamento e una dieta specifica

Alexis Sanchez è stato costretto a saltare la sfida tra il suo Cile e l'Uruguay a causa di una sospetta, tuttavia l'non appare preoccupata. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport , secondo cui i nerazzurri erano già al corrente della situazione di Sanchez, tanto che nei giorni scorsi era ...Gli specialisti non riescono a capire cosa abbia, l'segue a distanza con grande preoccupazione. So teme possa essere malato di. I tifosi sui social restano molto preoccupati. Sanchez, '...Un problema di, secondo i media cileni, alla base ci sarebbero livelli di emoglobina diversi dalla norma. L'non ha ricevuto comunicazioni dal Cile , mentre a parlare era stato lo stesso ...

Inter, Sanchez ha l'anemia: il Cile lo ferma, dieta e accertamenti per tornare al top La Gazzetta dello Sport

Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’Inter conosceva già le condizioni di salute di Alexis Sanchez, prima di accogliere nuovamente in rosa il cileno. I nerazzurri hanno un piano p ...Allarme dal Cile per Alexis Sanchez, il calciatore salta la sfida con l'Uruguay: secondo lo staff della Nazionale ha l'anemia ...