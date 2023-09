Inter | beata abbondanza difensiva | Inzaghi ora potrà variare il trio

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023) L’può sorridere grazie alla sosta per le nazionali. Rientrati tutti, con un occhio di riguardo sulla difesa. Ora può iniziare il vero turnover scientifico PIÙ SCELTE ? A sette giorni dal derby contro il Milan,può sorridere per le buone notizie che arrivano da Appiano Gentile e non. In particolar modo per quanto riguarda la difesa. Acerbi è ormai recuperato del tutto, così come lo stesso Benjamin Pavard. Il francese ha infatti giocato uno spezzone di partita nell’ultima uscita della sua Francia contro l’Irlanda a Saint-Denis.ha dunque a disposizione l’o pacchetto arretrato sia per il Derby che per tutte le altre partite in successione. Dopo la sosta, i nerazzurri inizieranno il primo vero tour de force della stagione con 7 sfide in 23 partite. Tutti saranno chiamati in causa e dovranno farsi ...