Intelligenza Artificiale | Pasquale Aiello risponde al Sottosegretario di Stato Butti

(Di sabato 9 settembre 2023) Alessiospiega come il mercato dell’in Italia sia solo di 380 Milioni. Ildicontinua ponendo l’accento su come il Governo stia cercando di incentivare la crescita della IA in Italia. Queste le parole di:“Il mercato dell’in Italia, pur essendo quasi raddoppiato negli ultimi due anni, è di soli €380 milioni. Per potenziare ulteriormente questo settore, il Governo Meloni sta adottando due strategie chiave, di cui ho parlato ieri ad Esperienza Europa “David Sassoli”, in occasione dell’evento organizzato da Formiche e dalle Rappresentanze in Italia del Parlamento europeo e della Commissione europea, “e governance. ...