Inizio anno scolastico | in Piemonte 3 507 docenti immessi in ruolo | 15 500 supplenti di cui 57 | 5% su sostegno I dati

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 9 settembre 2023) L’11 settembre, in, riprenderle lezioni per 500.322 studentesse e studenti (57.494 nella scuola d’infanzia, 155.816 nella scuola primaria, 106.560 nella scuola secondaria di primo grado e 180.926 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 25.412 classi o sezioni in 539 istituzioni scolastiche statali. A questi si aggiungono 51.310 studentesse e studenti delle scuole paritarie per un totale di 2.579 classi o sezioni in 686 scuole, delle quali il 73% sono scuole dell’infanzia. Sono idiffusi dall'Ufficioregionale del. L'articolo .