Inghilterra | Southgate | «Abbiamo controllato | ma senza creare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Garethdopo il pareggio dell’: «la partita, ma in avanti creato poco» Gareth, ct dell’, ha parlato dopo il pareggio con l’Ucraina. Di seguito le sue parole su Channel 4. PAREGGIO «il gioco, ma noncreato abbastanza occasioni. Se è così devi fare attenzione a non perdere la partita, quindi rimontare da dietro e ottenere il punto in termini di qualificazione è molto importante». COSA NON HA FUNZIONATO – «Quando hai così tanto il pallone vuoipiù occasioni, ma oggi il gioco offensivo non ha funzionato. Una volta che vai indietro hai una montagna da scalare, ma devi restare calmo. Dopo che ...