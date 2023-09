Infortunio Giroud | l’attaccante torna in Italia | le ultime sulle sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 settembre 2023), il centravanti francese fa rientro in: lesueverso il derby con l’Inter L’edizione oggi in edicola di Tuttosport ha fatto il puntodi Olivier, infortunatosi nel corso dell’ultimo match disputato con la nazionale francese. Dopo gli esami strumentali sono stati esclusi traumi o lesioni alla caviglia.del Milan tornerà oggi ine nei prossimi giorni si metterà a lavoro per provare ad esserci nel derby contro l’Inter. Le sensazioni sono positive, ma prevale la prudenza in casa rossonera.