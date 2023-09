India | G20 | Meloni ha incontrato primo ministro cinese Li Qiang

(Di sabato 9 settembre 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto sabato, al margine dei lavori del vertice G20 di Nuova Delhi, un incontro con ildella Repubblica Popolare, Li. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. "Prima occasione di contatto diretto tra i due Capi di Governo, il colloquio - si legge nel comunicato - ha confermato la comune intenzione di consolidare e approfondire il dialogo tra Roma e Pechino sulle principali questioni bilaterali e internazionali. Forti entrambe di una storia millenaria, Italia e Cina condividono un Partenariato Strategico Globale di cui il prossimo anno ricorrerà il ventesimo anniversario e che costituirà il faro per l'avanzamento dell'amicizia e della collaborazione tra le due Nazioni in ogni settore di comune interesse".

