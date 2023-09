Incontro Pd e Azione | “Avviato percorso per il rilancio del Sannio”

Al momento non ci hanno risposto: abbiamo chiesto una palazzo Chigi, spero che prima o ... Buona parte dei "suoi" riformisti non auspicano la prospettiva di un'alleanza con Conte,non ...... ha argomentato il presule: "Oggi si pensa che l'del cristiano possa essere solo indiretta e ... ma se non c'è una vera identità non ci può essere un", ha proseguito il presule, secondo ...Presso la sala 'Gino Giugni' della sede provinciale del PD, si è tenuto un importante e fruttuosotra le guide politiche sannite die Partito Democratico. Avviato un percorso di fattiva collaborazione e confronto che, partendo dalle gravi criticità della provincia e del comune ...

Incontro tra i vertici di Pd e Azione: “Avviato percorso per il rilancio ... NTR24

CASALE MONFERRATO – Oggi al PalaEnergica di Casale Monferrato si terrà il primo Memorial Paolo Filippi, con alle 20 l’amichevole tra Bertram Derthona e Dolomiti Energia Trentino, incontro di serie A d ...Il centrosinistra prova a tirare le fila in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nelle scorse ore, nella sede della federazione Dem, incontro tra i vertici del Pd e di Azione. A chiudere la riu ...