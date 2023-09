Incontra l’autore e scopri il mondo di “Scarlet | dalla nobiltà alla pirateria”

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo settimane di rivelazioni e presentazioni sui profili social, è arrivato il momento di conoscere dal vivo gli autori del fantasticodi. Il tanto atteso libro, scritto dai tre autori romani Giorgia Caniglia, Andrea Pitzianti e Paolo Rinaldi , è pronto a catturare l’immaginazione di tutti gli amanti della letteratura fantasy. L’evento di presentazione promette di essere una serata indimenticabile, con i veri protagonisti della serata entusiasti dire i loro lettori e condividere la magia dietro le pagine di questo nuovo e avvincente racconto, è arrivato il momento di immergersi in undi avventure mozzafiato, misteri irrisolti e personaggi indimenticabili. Ad aprire le portepresentazione ci sarà la libreria Ubik di Ostia, (Via dei Misenati, 44/46) pronta a dare il ...

