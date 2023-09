Inchiesta Prisma | altra bomba in casa Juve | la conferma davanti a tutti

(Di sabato 9 settembre 2023) Un altro terremoto sta per abbattersi sul calcio italiano: l’si sposta a Roma, lantus può ribaltare tutto Milano oppure in subordine Roma, era questa la richiesta presentata… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato gli ultimi sviluppi dell'che vedono protagonista la Juventus . Di seguito riportiamo le sue parole sul sito calciomercato.com : 'Torino non era competente. Nel frattempo, però, la Juventus ha subito uno ...Sentenza Juventus, la Corte di Cassazione ha dichiarato la Procura di Torino 'incompetente': ecco quando potrebbe terminare il processo romano. L'torna a far discutere. E non poteva essere altrimenti, in seguito a quanto stabilito dai giudici della Quinta sezione della Corte di Cassazione, che nella giornata di ieri sono si ...: la difesa della Juventus registra un punto a favore dopo che la richiesta di spostamento del processo è stata accolta. L'avvocato Paco d'Onofrio è intervenuto ai microfoni di TvPlay ...

Perché il trasferimento dell'inchiesta Prisma è un successo per la Juve: cosa cambia e cosa succede ora La Gazzetta dello Sport

La vicenda Prisma rappresenta un chiaro esempio di ingiustizia, la Juventus e' stata condannata sulla base di prove raccolte in maniera scorretta da una procura che secondo la legge italiana ...Alessandro Barbano, sul Corriere dello Sport, si è espresso così sul caso Juve. INCHIESTA PRISMA – «Un altro pm sarà chiamato a decidere se chiedere o meno l’incriminazione per la Juve e i suoi ex ...