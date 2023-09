Incendio di via Moroni | indagato il titolare della ditta che faceva i lavori

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo.di via: ora c’è un. Si tratta deldelleartigiana di Brembate che aveva firmato il contratto d’appalto per idi ristrutturazione nello stabile di via20 da cui la mattina del 21 agosto scorso è partito l’che ha devastato sei appartamenti e reso inagibili tre palazzine. C’è unnel fascicolo percolposo aperto dal pubblico ministero Antonio Pansa, si tratta di R.C.,di unacon sede a Brembate, l’impresa artigiana a cui era stato affidato l’intervento di recupero di un appartamento in via20. L’iscrizione nel registro degli indagati è ...