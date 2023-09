(Di sabato 9 settembre 2023) Unè divampato stamattina in un appartamento aldi unin via Tommaso Salvadori Paleotti a Lido Tre Archi di: sul posto, intorno alle 5.40, sono intervenuti i vigili ...

Unè divampato stamattina in un appartamento alpiano di un palazzo in via Tommaso Salvadori Paleotti a Lido Tre Archi di Fermo: sul posto, intorno alle 5.40, sono intervenuti i vigili del ...Violenza contro il personale sanitario Aumentate le pene di un. Violenza contro il personale ...boschivo doloso Aumentate le pene fino a 6 anni. Gestazione per altri Pene fino a 2 ...Come pure il fatto che l'è un evento sullo sfondo che di fatto non è determinante ai fini ...è che in questo caso abbia riciclato del materiale vecchio semplicemente per realizzare il...

Incendio al terzo piano di un palazzo a Fermo, 16 evacuati Agenzia ANSA

FERMO- Un incendio è scoppiato stamattina (9 settembre) intorno alle 5.40 al terzo piano di un appartamento a Lido Tre Archi di Fermo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e ...Un incendio è divampato stamattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tommaso Salvadori Paleotti a Lido Tre Archi di Fermo: sul posto, intorno alle 5. (ANSA) ...