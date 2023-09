Inarrestabile Franz Rogowski | dalla Germania con una versatilità senza pari

Leggi su gqitalia

(Di sabato 9 settembre 2023) Lo avevamo già adocchiato in Freak Out di Gabriele Mainetti (ora nella giuria di Venezia 80). Ricordate il nazista pazzo con sei dita per mano? Quest’anno invecesi è fatto notare prima al Festival di Berlino, grazie all’interpretazione in Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, che si è aggiudicato l’Orso d’Oro per il miglior contributo artistico, per poi tornare accanto a Ben Whishaw e Adèle Exarchopoulos in una delle storie più torride dell'estate, Passages, attualmente al cinema. Nel 2017 era passato sotto l’ala di Michael Haneke in Happy End, dove interpreta il figlio di Isabelle Huppert, mentre l’anno successivo ha recitato in La donna dello scrittore e nel 2020 in Undine - un amore per sempre, entrambi di Christian Petzold ed entrambi presentati in concorso alla Berlinale. Prossimante vedremo...