In un anno 110 mila migranti e alla fine New York va in tilt più dell'Italia. E spacca pure i democratici

(Di sabato 9 settembre 2023) «Questo problema distruggerà New». La frase è arrivata come una frustata mercoledì scorso in una sala conferenze di un hotel di Manhattan dal sindaco democratico della città, Eric Leroy Adams, che per un attimo è sembrato un esponente del centrodestra italiano dal palco di un comizio elettorale. Già, perché «questo problema» è proprio quello che agita la maggioranza di governo italiano: la gestione dei. Nella città di Newnell’ultimosono arrivati 110«richiedenti asilo». E per quanto la celebre Mela sia Grande, sono un bel problema per il primo cittadinodella città più inclusiva e liberal degli Stati Uniti. Quel mattino i funzionari del suo comune avevano spiegato che il giorno dopo sarebbe iniziato l’scolastico, e che nelle ...