In Spagna sono preoccupati perché Sozza arbitrerà Spagna-Cipro |  «è solo un novellino»

(Di sabato 9 settembre 2023) Inun po’, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma martedì 12 settembre, è stata assegnata all’arbitro italiano Simone. Un direttore di gara senza esperienza internazionale, scrive Mundo Deportivo, un giovane, un “”. Il quotidiano spagnolo scrive che si tratta di una designazione che attira particolare attenzione. “Conosciamo già l’arbitro che fischierà martedì la partita dellacontro. La quarta nella fase di qualificazione, che arriva dopo la vittoria di venerdì contro la Georgia. Una partita che sarà arbitrata dal giovane arbitro italiano Simone. Questa designazione attira ...

I diritti del librostati acquisiti nel 2011 e nel 2016 il film, distribuito da Netflix, è ... Le riprese avvenute in Sierra Nevada, in, hanno permesso di ricostruire al meglio l'ambiente ...vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L'Italia è ... Solidarietà al Marocco anche dalla: 'Il governo spagnolo esprime il suo cordoglio per il ...... per difendere la città dagli attacchi delle tribù berbere del sud, le muralunghe 10 chilometri e contano 18 porte. La violenta scossa di terremoto è stata avvertita anche nel sud della...

Georgia-Spagna è una mattanza, Kvaratskhelia e i suoi sconfitti 7-1 - ilNapolista IlNapolista

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh-Safi in Marocco. Il terremoto ha avuto un epicentro situato a 71,8 km a ...Continua ad aggravarsi di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto che ieri sera ha colpito il Marocco.