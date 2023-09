Imbarazzante e doloroso Giorgia Soleri contro Giambruno | femministe fuori controllo in piazza | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Al sit-in di protestail numero crescente di episodi di violenza femminile, organizzato a Roma, ha preso parte anche. La modella e attivista, diventata celebre via gossip per la storia (finita) con Damiano David, cantante e leader della band rock romana dei Maneskin, è da sempre dedita alla causa femminista e continua ancora a seguire la battaglia del movimento. Queste il suo commento su quanto sta avvenendo in Italia negli ultimi tempi: "“Sento che qualcosa sta cambiando. Purtroppo sta cambiando sulla pelle delle nostre sorelle, com'è successo alla nostra sorella di Palermo, ma finalmente qualcosa sta cambiando. Frequento le piazze da quando sono bambina, sono cresciuta in una famiglia che ha sempre frequentato le piazze, e per la prima volta vedo unafemminista stracolma e stracolma anche ...