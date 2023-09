Il viceministro Leo | “Tredicesime più pesanti e tasse più alte solo per le grandi multinazionali”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) “Entro il 20 settembre le Commissioni, composte da alcuni dei massimi esperti in materia, dovranno formulare delle proposte di carattere tecnico che potranno rappresentare la base per i futuri decreti attuativi”. E’ ildell’Economia, Maurizio Leo, a fare il punto, in un’intervista a Il Messaggero, sulla riforma fiscale approvata ad agosto e ora in fase di attuazione con i decreti delegati. “Le prime misure che vareremo saranno quelle che non necessitano di copertura: penso – spiega – a quelle che riguardano i procedimenti ovvero gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti, l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni. Con queste misure rassereniamo il rapporto tra fisco e contribuente sin da subito e, con la Nadef, vedremo se ci sarà spazio per varare misure volte a ridurre il carico fiscale per i contribuenti”. “Sicuramente una delle prime misure ...