Il Vaticano replica a Kiev | “Lo Ior non riceve né investe denaro della Russia”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 settembre 2023) Città del– Dopo le dichiarazioni di Mychajlo Podoljak, consigliere del presidente ucraino, che nel corso dell’intervista ha attaccato e criticato duramente la posizioneSanta Sede nel conflitto russo-ucraino (leggi qui), lo Ior, ovvero l’Istituto per le Opere Religiose, la cosiddetta banca del, precisa: “Lo Ior nonné. Lo Ior respinge con forza le illazioni del Consigliere, secondo cui lo Ior starebbendorusso”. “Oltre a non corrispondere a verità, una simile attività sarebbe altresì impossibile in considerazione delle stringenti politiche dello Ior e delle sanzioni internazionali che si applicano anche al settore finanziario – prosegue la banca ...