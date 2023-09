Il toto-Leone | i favoriti | i papabili | delusioni e momenti cult

Leggi su amica

(Di sabato 9 settembre 2023) Pochi divi americani (Jessica Chastain, Adam Driver, Patrick Dempsey), molti italiani (Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Pietro Castellitto…) e altrettanti francesi (Lou de Laâge, Guillaume Canet, Vincent Lindon, Ramzy Bedia). La Mostra di Venezia 80 è stata un’edizione con meno star USA del solito e qualche delusione (Priscilla, La bête e, in parte, Ferrari), ma con varie opere da ricordare (Hit Man, Daaaaaalì, The Wonderful Story of Henry Sugar…). A volte i titoli più sorprendenti e i veri “colpi di fulmine” erano Fuori concorso o nella sezione Orizzonti (Day of the Fight), ma anche il Concorso ha riservato alcune opere potenti (su tutte, The Green Border e Io Capitano). Qui analizziamo, premio per premio, i possibili vincitori di Venezia 80, i nostri ...