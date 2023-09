(Di sabato 9 settembre 2023) «che ho, l’hosolo per te. Sii felice». Antoniodie anche presidente dell’Anci) non nasconde lenel suo intervento all’inaugurazione della Fiera del Levante, davanti al presidente di regione Michele Emiliano e il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Un grande applauso ha chiuso il discorso del primo cittadino, che ha poi condiviso il suo intervento sui social. «Cara, tu lo sai – racconta – io non volevo fare il. Ma tu giorno dopo giorno mi hai conqui. Mi haiinnamorare di questo mestiere faticoso e bellissimo. Loro, i baresi, sono diventati una famiglia. E ora, lo confesso, ho paura. ...

"Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto solo per te. Sii felice Bari". Antoniodi Bari e anche presidente dell'Anci) non nasconde le lacrime nel suo intervento all'inaugurazione della Fiera del Levante, davanti al presidente di regione Michele Emiliano e il ...Così il ministro per le Infrastture e i Trasporti Matteo Salvini dice rivolgendosi al presidente della Puglia Michele Emiliano e aldi Bari Antonioin una vignetta dove dal molo del ...... Antonio, al termine di un commovente discorso di commiato con la città di Bari durante la cerimonia di apertura dell'86esima Fiera del Levante. "Non volevo farlo il- confessa - ma ...

Il sindaco Decaro saluta in lacrime la sua Bari: «Tutto quello che ho fatto è stato per te» - Il video Open

Dalle elezioni comunali fino al ponte sullo Stretto (da costruire con l'acciaio dell'Ilva), passando per Pnrr, cantieri bloccati, green deal. Un discorso a tutto campo, quello del ..."Nulla di nuovo. Se anche io avessi dovuto trovare un claim alla cerimonia inaugurale della Fiera del Levante, il mio, dopo aver ascoltato i discorsi di oggi sarebbe stato: nulla di nuovo. (ANSA) ...