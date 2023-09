Il senso quasi metafisico d’immergersi nell’abisso

(Di sabato 9 settembre 2023) Qui, a una pressione che, se perduta, in una frazione di secondo renderebbe amorfo il tessuto di un essere umano, qui ho avuto il privilegio di sedermi e cercare di cristallizzare qualcosa di valor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... abbiamo cominciato nell'ottobre del 2019, quindi ci siamo dovuti fermaresubito a causa del ... Altre dimensioni "L'artista è fortunato perché può occuparsi degli argomenti che ama, del...... infatti, ogni giorno veniamo letteralmente bombardati da quello che in un certopotremmo ... emergere diventa cosìimpossibile e per noi tutto diventa uguale nell'insieme di mille video che ...Incontri in talsono previsti con i vertici di Fmi e Banca mondiale . Quale ruolo per l'... con il suo miliardo e450milioni di abitanti. Petrolio e accordo sul grano. E poi, naturalmente, ...