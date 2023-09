Il racconto di un turista pugliese | Fuggiti tra crolli e calcinacci

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - "Il nostro albergo è andato per la gran parte in frantumi, abbiamo dormito in strada con una paura immensa". È ildi Nicolò, 30enne di Bitonto (Bari) a Marrakech durante il devastante terremoto. "Mi trovo qui per un viaggio e ieri sera, alle 23.30 circa, la terra - aggiunge - ha cominciato a tremare, e mi sono trovato seduto con amici in un ristorante, accanto a uno di quei pochi palazzi crollati nella parte Sud Est di Medina: abbiamo corso come disperati e siamo usciti tra polvere e. La gente piangeva e si riversava per strada tra la nube di polvere che si è alzata. Proprio tra quelle vie e sulle piazze i cittadini si sono radunati e riposato - per quanto possibile - questa notte". Stamattina "per strada ci sono tanti, ma per fortuna non ci sono moltissimi palazzi crollati". E conclude: "Domani ...

È questo ilfatto all' Ansa da unaitaliana che si trova in vacanza in Marocco col marito e il figlio 15enne. Ieri sera si trovavano erano in un hotel sulle montagne dell'Atlante ...Ildella drammatica nottata vissuta da unaitaliana che si trova in vacanza a Marrakech Continua a leggere su Tg. La7.it - Ildella drammatica nottata vissuta da una...Secondo questo, in Giappone il capotreno chiederebbe scusa a ogni singolo passeggero nel ... "Cosa mi ha scioccato del Giappone comeaustraliano" . All'interno della metropolitana, ...

