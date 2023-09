Il pianoforte di Freddie Mercury | l’abito di Marilyn Monroe | il guanto di Michael Jackson | Sei cimeli delle star venduti all’asta

Si chiama "Mercury: A World of His Own", ed è una serie di vendite all'asta di ben 1500 oggetti di ogni ... Ilnormalmente utilizzato dal cantante è stato venduto per 1,4 milioni di ...La prestigiosa casa d'aste londinese Sotheby's ha battuto per 2.2 milioni di dollari ildiMercury con cui il musicista britannico scomparso nel novembre del 1991 ha composto alcune delle grandi canzoni dei Queen compresa la iconica "Bohemian Rhapsody" . L'importo è ...Tra i pezzi migliori all'incanto il suoAsta da record da Sotheby's a Londra per la collezione diMercury, il cantante dei Queen scomparso a novembre del 1991. Tra i pezzi all'incanto ilYamaha, dove Mercury ha ...

Freddie Mercury, venduto a due milioni di euro il pianoforte di ‘Bohemian Rhapsody’ Rolling Stone Italia

Per la principesca somma di diversi milioni di euro, gli acquirenti si sono accaparrati oggetti leggendari appartenuti alle celebrità. Tra questi, il guanto indossato da Michael Jackson durante il suo ...La porta di Garden Lodge, in legno e con le incisioni dei fan dopo la sua morte, è stata battuta a 413 mila sterline.