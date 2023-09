Il piano per detassare le tredicesime | le simulazioni

(Di sabato 9 settembre 2023) Cresce l’attesa dei lavoratori sul taglio delle tasse della tredicesima già per la fine del 2023, come da promesse del Governo Meloni. La misura si inserisce all’interno delgenerale della legge Delega di ridurre da quattro a tre gli scaglioni Irpef. L’esecutivo avrebbe a disposizione un anno di tempo, ma per applicare la detassazione sull’ultima busta paga di quest’anno il ministero dell’Economia avrebbe deciso di stringere i tempi. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere pronti entro il 20 settembre, per quanto riguarda la tredicesima però sul tavolo del Mef ci sono ancora varie opzioni. Le ipotesi All’esame del viceministro Maurizio Leo, titolare del dossier sulla riforma fiscale, ci sarebbe l’opzione di un’aliquota al 15%, dato che questa percentuale sarà difficilmente applicabile ad una generica ‘flat tax’, come stabilito inizialmente negli ...

... almeno in questa fascia di popolazione (qui avevamo spiegato ildel Governorendere le tredicesime più ricche già da quest'anno ). Il provvedimento riceverebbe in ogni caso il favore dell'...Nel suo intervento, Meloni ha acceso i fari sull'Africa e sul "Mattei". Bene l'ingresso dell'... E come segno concreto, destinerà all'Africa oltre il 70% del Fondo Italianoil clima, 3 ...La dimensione della sopravvivenza, però, naturalmente emerge in primopresto, ma in un ... Cosa faremmo, del resto, trovandoci senza scorte e sull'orlo della mortefame e sete, se non ...

Tredicesime, il piano per detassarle: quanto vale il bonus in busta paga e per chi. Le simulazioni ilmessaggero.it

Si tratta del fondamentale documento unico di programmazione e governance nel quale sono individuati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale assegnati ai singoli settori per il ...59' - CAMBIO NELL'ITALIA: entra Scalvini al posto di Mancini. 57' - C'è un problema per Mancini che richiama l'attenzione della panchina per un ...