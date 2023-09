“Il passeggero dietro di me ha messo i suoi piedi sporchi sul mio bracciolo | la puzza era insopportabile Mi veniva da vomitare”

(Di sabato 9 settembre 2023) È stato un vero viaggio da incubo quello vissuto dalla 27enne Pornpreeya Keng. Lo scorso 2 settembre la giovane è partita da Bangkok, in Thailandia, diretta ad Ho Chi Minh City, in Vietnam, con un volo di una compagnia aerea low cost locale. Fin qui nulla da segnalare se non fosse che, poco dopo il decollo, è iniziata l’odissea. Ilsedutodi lei si era infatti tolto le scarpe aveva allungato inello spazio libero tra il sedile di fronte al suo e la parete dell’aereo. Insomma, proprio accanto alla testa della giovane Pornpreeya Keng. Non solo: nell’aria si è subito diffuso un tremendo fetore, proveniente proprio daidell’uomo. Nel corso del volo l’uomo si è mosso più volte, cambiando posizione e colpendo il sedile della malcapitata passeggera. La quale, esasperata, ha deciso di immortalare ...

...equipaggiamenti Sistema di assistenza Plus l'Exit Assist che segnala a conducente egli eventuali utenti della strada di qualsiasi tipo (anche le biciclette) che sopraggiungono da......portandosinuovi strumenti di analisi anche quantitativa (73%), mentre diminuisce la percezione delle opportunità offerte dal Metaverso ( - 15%) considerato sempre più un fenomenoe ......3 pollici, come quello opzionale per il, mentre quello touch a centro plancia misura 14,... 1,90 di larghezza e 1,50 in altezza, vede aumentare lo spazio interno e per chi siede- che ...

“Il passeggero dietro di me ha messo i suoi piedi sporchi sul mio bracciolo, la puzza era insopportabile Il Fatto Quotidiano

ABS, Airbag a tendina per i passeggeri anteriori, Airbag a tendina per i passeggeri ... Tappetini anteriori e posteriori, Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori, Tavolini piegevoli agli ...Come nel caso di una passeggera che ha deciso di denunciare l'uomo che si trovava seduto esattamente dietro di lei. Il motivo Ha deciso di togliersi le scarpe e mettere i piedi puzzolenti e sporchi ...