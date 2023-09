Il nuovo tatuaggio di Wax ha fatto impazzire i suoi fan

Leggi su biccy

(Di sabato 9 settembre 2023) Wax ha une ifan sono letteralmente impazziti. Questo perché il cantante di Anni 70 si è inciso sulla pelle la lettera “A” che molti assocerebbero all’iniziale di Angelina Mango. Ospite a Say Waaad su Radio Deejay, però, Wax ha parlato del suo rapporto con Angelina Mango facendo intendere di aver perso un po’ i contatti. “Dentro la scuola di Amici siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci ti rendi conto di molte cose. La non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata”. Wax, le nuove parole su Angelina hanno spiazzato tutti: “Eravamo forzati” ...